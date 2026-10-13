Лідери ЄС можуть "висловити жаль" щодо угоди Трампа-Путіна про дизель

У фінальне комюніке (висновки) засідання Європейської ради 15-16 жовтня планується внести абзац щодо висловлення жалю Європейським Союзом щодо угоди, укладеної президентом США Дональдом Трампом з керівником Кремля Владіміром Путіним про постачання російського дизеля як винятку з санкцій проти Росії.

Про це кореспондентці "Європейської правди" на умовах анонімності повідомив високопосадовець ЄС, причетний до підготовки проєкту фінального документа саміту лідерів ЄС.

Лідери ЄС можуть затвердити документ, в якому висловлять жаль з приводу домовленостей Трампа з Путіним.

"Щодо оголошеної угоди – ми вважаємо її прикрою, тож ми шкодуємо про цю угоду. Думаю, цю позицію поділяють лідери", – заявив співрозмовник "ЄвроПравди".

"Я думаю, що за підсумками обговорення України в Європейській раді ми матимемо висловлення жалю у зв'язку з цим рішенням", – додав він.

Високопосадовець ЄС нагадав, що це – не перший випадок, коли США укладає певні угоди з Росією всупереч попереднім домовленостям західних держав, які підтримують Україну.

"Рішення Трампа суперечить стратегії, якої ми дотримувалися протягом останніх чотирьох із половиною років, а саме: не лише чинити тиск на Росію, але й від'єднати нашу енергетику, нашу енергетику на викопному паливі від російських джерел. І ми були досить успішними в цьому", – підкреслив співрозмовник "ЄП".

Він нагадав, що "з повною реалізацією стратегії REPowerEU ідея полягає в тому, щоб повністю розірвати цей зв'язок (з Росією)".

"Ми продовжуватимемо цю стратегію, тому що знаємо, що це також спосіб не лише зупинити російське фінансування воєнної машини, але й чинити тиск на Росію, щоб вона припинила цю війну", – наголосив високопосадовець.

"Це не перший випадок, коли в нас виникають розбіжності зі США щодо війни в Україні… Відтоді як президент Трамп вступив на посаду, що діалог зі США не завжди приводить до повної згоди щодо того, як ЄС і США бачать речі. Але діалог завжди кращий, ніж відсутність такого діалогу", – резюмував співрозмовник "Європейської правди".

Він також зауважив, що "ми бачили багато випадків, коли цей діалог приводив США до зміни позиції або, по суті, до зближення двох позицій".

Як дізналася раніше "Європейська правда", починаючи з березня 2022 до липня 2026 року держави ЄС заплатили Росії за викопне паливо близько 197 млрд євро або приблизно 209 млрд доларів.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп 9 жовтня заявив, що поспілкувався з правителем Росії Владіміром Путіним та досягнув із ним домовленості про поставки російського дизельного палива на американський та світові ринки.