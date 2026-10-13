Лидеры ЕС могут "выразить сожаление" из-за сделки Трампа и Путина по дизелю

В выводы заседания Европейского совета 15–16 октября может быть включен абзац, в котором Европейский Союз выразит сожаление в связи со сделкой, заключенной президентом США Дональдом Трампом с правителем Кремля Владимиром Путиным о поставках российского дизельного топлива в качестве исключения из санкций против России.

Об этом корреспондентке "Европейской правды" на условиях анонимности сообщил высокопоставленный чиновник ЕС, причастный к подготовке проекта итогового документа саммита лидеров ЕС.

Лидеры ЕС могут утвердить документ, в котором выразят сожаление по поводу договоренностей Трампа с Путиным.

"Что касается объявленной сделки – мы считаем ее достойной сожаления, поэтому мы сожалеем об этой сделке. Думаю, эту позицию разделяют лидеры", – заявил собеседник "Европейской правды".

"Я думаю, что по итогам обсуждения Украины в Европейском совете мы увидим выражение сожаления в связи с этим решением", – добавил он.

Высокопоставленный чиновник ЕС напомнил, что это не первый случай, когда США заключают определенные договоренности с Россией вопреки предыдущим договоренностям западных государств, поддерживающих Украину.

"Решение Трампа противоречит стратегии, которой мы придерживались на протяжении последних четырех с половиной лет, а именно: не только оказывать давление на Россию, но и отвязать нашу энергетику, нашу энергетику на ископаемом топливе, от российских источников. И мы были достаточно успешны в этом", – подчеркнул собеседник "ЕП".

Он напомнил, что "при полной реализации стратегии REPowerEU идея состоит в том, чтобы полностью разорвать эту связь (с Россией)".

"Мы будем продолжать эту стратегию, потому что знаем, что это также способ не только прекратить российское финансирование военной машины, но и оказывать давление на Россию, чтобы она прекратила эту войну", – подчеркнул высокопоставленный чиновник.

"Это не первый случай, когда у нас возникают разногласия с США относительно войны в Украине… С тех пор как президент Трамп вступил в должность, мы видим, что диалог с США не всегда приводит к полному согласию относительно того, как ЕС и США видят ситуацию. Но диалог всегда лучше, чем отсутствие такого диалога", – резюмировал собеседник "Европейской правды".

Он также отметил, что "мы видели много случаев, когда этот диалог приводил США к изменению позиции или, по сути, к сближению двух позиций".

Как ранее узнала "Европейская правда", с марта 2022 года по июль 2026 года государства ЕС заплатили России за ископаемое топливо около 197 млрд евро, или примерно 209 млрд долларов.

Напомним, президент США Дональд Трамп 9 октября заявил, что поговорил с правителем России Владимиром Путиным и достиг с ним договоренности о поставках российского дизельного топлива на американский и мировые рынки.

Как сообщала "Европейская правда", на саммите лидеров ЕС 15–16 октября ожидают президента Украины Владимира Зеленского.

Также стало известно, что саммит лидеров ЕС 15–16 октября призовет помочь Украине в подготовке к зиме, в частности в обеспечении устойчивости критической инфраструктуры, а также поднимет вопрос о последствиях блокирования Россией экспортных маршрутов через Черное море.