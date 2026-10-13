Кандидат у президенти Франції: Трамп або корисний ідіот, або навмисно послаблює Європу

Кандидат у президенти Франції від лівоцентристів Рафаель Глюксманн різко розкритикував рішення президента США Дональда Трампа щодо пом’якшення обмежень на експорт російського дизельного палива.

Заяву Глюксманна наводить Politico, повідомляє "Європейська правда".

Політик назвав цей крок таким, що приносить користь Кремлю за рахунок Європи.

"На чолі Сполучених Штатів стоїть людина, яка є або корисним ідіотом, або агентом, що підриває силу та свободу Європи", – заявив Глюксманн.

Депутат Європарламенту також наголосив, що можливий прихід його ультраправої суперниці Марін Ле Пен до Єлисейського палацу у 2027 році стане перемогою для господаря Кремля Владіміра Путіна та кроком до "поразки європейського континенту".

Глюксманн позиціонує себе перед виборцями як французький президент, який протистоятиме тим, кого він вважає "сильними лідерами" на чолі світових держав, такими як Путін, Трамп та очільник Китаю Сі Цзіньпін.

Минулої п’ятниці Трамп оголосив про укладення угоди щодо постачання сотень тисяч тонн дизельного палива з Росії за підсумками розмови з господарем Кремля Владіміром Путіним.

Цей крок викликав різку критику з боку європейських союзників та всередині США, так само як і заклик Трампа до призначення нового президента України замість Володимира Зеленського.

Більше про це – у статті: Дизель в обмін на Україну? Навіщо Трампу угода з Путіним, яка не запрацює, та чого чекати далі.