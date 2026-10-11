Трамп після критики Зеленського заявив, що Україні "час обрати нового лідера" 

Президент США Дональд Трамп звинуватив українського президента Володимира Зеленського у небажанні завершувати війну, заявивши, що Україні "час обрати нового лідера".

Як повідомляє "Європейська правда", про це Трамп сказав у коментарі журналістам біля Білого дому у суботу.

Після публічного оголошення угоди про постачання дизелю з Росії Трамп звинуватив українського президента в ігноруванні вказівок не атакувати російські нафтопереробні заводи.

Крім того, глава Білого дому заявив, що Зеленський "міг би вже багато разів покласти край цій війні", однак "вирішив цього не робити".

"Якби я був президентом, якби вибори не були сфальсифіковані, я б став президентом, і ця війна ніколи б не почалася. Він міг би її врегулювати багато разів, але вирішив цього не робити. Ми казали: "З Росією ти можеш робити що завгодно. Тільки не завдавай ударів по нафтопереробних заводах, бо це спричинить глобальну проблему", – сказав Трамп журналістам.

Він стверджував, що атаками по російських НПЗ український президент "хоче створити проблеми для всього світу", зокрема і для американських фермерів..

"І ми сказали йому: "Роби що хочеш, але не зачіпай дизельне паливо, бо це велика проблема, великий дефіцит". А що він робить? Він іде й завдає удару по дизельному паливу. Він може робити що завгодно, але цього робити не можна, бо ми маємо глобальну проблему", – продовжив він.

На наступне запитання щодо того, яке послання американський президент має для українців, які щодня потерпають від російських атак, Трамп порадив їм обрати нового президента, звинувативши Зеленського у нездатності укладати угоди.

"Я пропоную, щоб вони обрали нового лідера, здатного укласти угоду, адже він міг би укласти багато угод, але з якихось причин ніколи цього не робить", – заявив президент США.

Трамп додав, що російсько-українська війна розпочалася через некомпетентність і що вона б не сталася, якби він був президентом США.

"Ви б уже не втратили 30 % своєї країни. Ви втратили 30 % своєї країни, і загинуло понад мільйон людей. У цих двох країнах загалом загинуло понад два мільйони людей. Це війна, яка ніколи не мала б розпочатися. І я вважаю, що настав час Україні обрати нового президента", – сказав він.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп 9 жовтня заявив, що поспілкувався з правителем Росії Владіміром Путіним та досягнув із ним домовленості про поставки російського дизельного палива на американський та світові ринки.

Президент Володимир Зеленський заявив, що рішення президента Трампа в односторонньому порядку скасувати санкції проти Росії та дозволити їй експортувати дизельне паливо є "несправедливим і нечесним".

Зеленський також вважає, що США використали зустріч з українськими перемовниками у Маямі для прикриття домовленостей з Росією щодо дизельного палива.