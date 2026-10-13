Кандидат в президенты Франции от левоцентристов Рафаэль Глюксманн резко раскритиковал решение президента США Дональда Трампа о смягчении ограничений на экспорт российского дизельного топлива.

Заявление Глюксманна приводит Politico, сообщает "Европейская правда".

Политик назвал этот шаг выгодным для Кремля за счёт Европы.

"Во главе Соединённых Штатов стоит человек, который является либо полезным идиотом, либо агентом, подрывающим силу и свободу Европы", – заявил Глюксманн.

Депутат Европарламента также подчеркнул, что возможный приход его ультраправой соперницы Марин Ле Пен в Елисейский дворец в 2027 году станет победой для хозяина Кремля Владимира Путина и шагом к "поражению европейского континента".

Глюксманн позиционирует себя перед избирателями как французский президент, который будет противостоять тем, кого он считает "сильными лидерами" во главе мировых держав, такими как Путин, Трамп и лидер Китая Си Цзиньпин.

В минувшую пятницу Трамп объявил о заключении соглашения о поставках сотен тысяч тонн дизельного топлива из России по итогам беседы с хозяином Кремля Владимиром Путиным.

Этот шаг вызвал резкую критику со стороны европейских союзников и внутри США, равно как и призыв Трампа к назначению нового президента Украины вместо Владимира Зеленского.

Подробнее об этом – в статье: Дизель в обмен на Украину? Зачем Трампу соглашение с Путиным, которое не сработает, и чего ждать дальше.