Трамп: Путін і Зеленський хочуть завершити війну, але не знають як

Президент США Дональд Трамп заявив, що, на його думку, очільник Кремля Владімір Путін і президент Володимир Зеленський хочуть завершити війну, однак не знають, як цього досягти.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами у вівторок, 13 жовтня, цитує "Європейська правда".

У Трампа запитали, чому він "настільки впевнений", що очільник Кремля Владімір Путін "більше прагне завершення війни", ніж український президент Володимир Зеленський.

"Лише з огляду на переговори. Усе моє життя пов’язане з укладанням угод. Я думаю, Путін хоче… Мабуть, я вважаю, що вони обоє хочуть завершити війну", – відповів на це американський президент.

Втім, він також зазначив, що і Путін, і Зеленський "хочуть її закінчити, але не знають, як цього досягти".

"Між ними є дуже сильна ненависть. Вони обоє хочуть завершити війну, але не знають, як це зробити. Ми допоможемо їм цього досягти", – додав Трамп.

Варто зауважити, що кілька днів тому Трамп заявив, що у телефонній розмові з Путіним почув від нього бажання досягнути угоди щодо завершення війни в Україні.

А 9 жовтня американський президент заявив, що поспілкувався з правителем Росії та досягнув із ним домовленості про поставки російського дизельного палива на американський та світові ринки.