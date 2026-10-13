Трамп: Путин и Зеленский хотят положить конец войне, но не знают, как

Президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, глава Кремля Владимир Путин и президент Владимир Зеленский хотят положить конец войне, однако не знают, как этого добиться.

Об этом он сказал во время общения с журналистами во вторник, 13 октября, сообщает "Европейская правда".

У Трампа спросили, почему он "настолько уверен", что глава Кремля Владимир Путин "больше стремится к завершению войны", чем украинский президент Владимир Зеленский.

"Просто исходя из переговоров. Вся моя жизнь связана с заключением соглашений. Я думаю, Путин хочет… Пожалуй, я считаю, что они оба хотят положить конец войне", – ответил на этот вопрос американский президент.

Впрочем, он также отметил, что и Путин, и Зеленский "хотят её закончить, но не знают, как этого добиться".

"Между ними существует очень сильная ненависть. Они оба хотят завершить войну, но не знают, как это сделать. Мы поможем им этого добиться", – добавил Трамп.

Стоит отметить, что несколько дней назад Трамп заявил, что в телефонном разговоре с Путиным услышал от него желание достичь соглашения о прекращении войны в Украине.

А 9 октября американский президент заявил, что пообщался с правителем России и достиг с ним договоренности о поставках российского дизельного топлива на американский и мировые рынки.