У Німеччині стартує суд над українцем у справі про підрив "Північних потоків"

У середу в Німеччині розпочинається судовий процес над колишнім українським військовим офіцером, якого звинувачують в організації таємної операції, що призвела до підриву газопроводів "Північний потік" у вересні 2022 року.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Підозрюваний Сергій Кузнєцов звинувачується в тому, що очолював групу українських агентів, до складу якої входили водолази та фахівець з вибухових речовин, для здійснення однієї з найбільших диверсій сучасності.

Ця справа стане першою нагодою для публічного розгляду доказів, зібраних під час багаторічного розслідування, яке було дипломатично та політично незручним для німецького уряду, що й надалі рішуче підтримує Україну, незважаючи на слід, який пов’язує Київ із цим злочином.

Прокурори стверджують, що Сергій Кузнєцов, якого минулого року заарештували в Італії за міжнародним ордером, співпрацював з іншими військовослужбовцями, щоб спланувати таємну операцію в інтересах невстановлених українських державних структур.

Обвинувачений заперечує будь-яку причетність до вибухів, які прорвали трубопровід у Балтійському морі довжиною 1200 км.

Уряд у Києві також заперечив будь-яку причетність до цього інциденту, що є чутливим питанням у його відносинах з Німеччиною – найбільшим європейським постачальником військової допомоги Україні. У понеділок російський уряд заявив, що очікує на "справедливий вирок", який розкриє імена виконавців та тих, хто віддав наказ про проведення операції.

Німецькі прокурори стверджують, що дії, в яких звинувачується Сергій Кузнєцов – напади на цивільні об’єкти та спричинення вибухів, що знищили інфраструктуру та завдали шкоди комунальним службам, – є воєнним злочином. Імовірною метою було підірвати одне з основних джерел іноземних доходів Росії після її повномасштабного вторгнення в Україну, розпочатого раніше того ж року.

Він є єдиною особою, що постала перед судом, але у Хорватії заарештували ще одного чоловіка, Володимира Журавльова, який, на думку прокуратури, був одним із водолазів у цій групі.

У вересні хорватський суд дозволив екстрадувати українця Володимира Журавльова до Німеччини.

За даними медіа, Журавльова затримали у Хорватії під час зйомок голлівудського фільму про цю диверсію. Йдеться про стрічку під назвою "Острів Зміїний".