Справа "Північних потоків": Хорватія дозволила екстрадицію українця Журавльова в Німеччину

Окружний суд хорватського міста Пула дозволив екстрадувати українця Володимира Журавльова до Німеччини, де його підозрюють у підриві газопроводів "Північний потік" та "Північний потік-2".

Відповідне рішення суду є у розпорядженні "Суспільного", повідомляє "Європейська правда".

Колегія суддів ухвалила рішення про екстрадицію 18 вересня, однак письмово повідомила про нього через п'ять днів.

"Після набрання цим рішенням законної сили Міністерство внутрішніх справ Хорватії передасть Володимира Журавльова компетентним органам Німеччини", – йдеться у рішенні.

Український адвокат Журавльова Микола Катеринчук назвав рішення упередженим та політичним. За його словами, захист оскаржить його в апеляції.

Федеральна прокуратура Німеччини 19 серпня заявила про затримання у Хорватії громадянина Журавльова у зв’язку зі справою про підрив "Північних потоків". До цього він двічі уник арешту та екстрадиції до Німеччини.

За даними медіа, Журавльова затримали у Хорватії під час зйомок голлівудського фільму про цю диверсію. Йдеться про стрічку під назвою "Острів Зміїний".

У Німеччині вже перебуває під вартою ще один фігурант справи, українець Сергій Кузнєцов, якого затримали під час відпустки в Італії минулого літа.

Наприкінці червня 2026 року Федеральна прокуратура Німеччини опублікувала офіційне повідомлення про висунення йому звинувачень; у ньому зазначають, що він та інші учасники групи діяли як українські військовослужбовці.