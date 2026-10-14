В Германии начинается суд над украинцем по делу о подрыве "Северных потоков"

В среду в Германии начинается судебный процесс над бывшим украинским военным офицером, которого обвиняют в организации секретной операции, приведшей к подрыву газопроводов "Северный поток" в сентябре 2022 года.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Подозреваемый Сергей Кузнецов обвиняется в том, что возглавлял группу украинских агентов, в состав которой входили водолазы и специалист по взрывчатым веществам, для осуществления одной из крупнейших диверсий современности.

Это дело станет первым случаем публичного рассмотрения доказательств, собранных в ходе многолетнего расследования, которое было дипломатически и политически неудобным для немецкого правительства, которое и в дальнейшем решительно поддерживает Украину, несмотря на след, связывающий Киев с этим преступлением.

Прокуроры утверждают, что Сергей Кузнецов, арестованный в прошлом году в Италии по международному ордеру, сотрудничал с другими военнослужащими, чтобы спланировать секретную операцию в интересах неустановленных украинских государственных структур.

Обвиняемый отрицает какую-либо причастность к взрывам, которые прорвали трубопровод в Балтийском море протяженностью 1200 км.

Правительство в Киеве также отрицает какую-либо причастность к этому инциденту, что является деликатным вопросом в его отношениях с Германией – крупнейшим европейским поставщиком военной помощи Украине. В понедельник российское правительство заявило, что ожидает "справедливого приговора", который раскроет имена исполнителей и тех, кто отдал приказ о проведении операции.

Немецкие прокуроры утверждают, что действия, в которых обвиняется Сергей Кузнецов – нападения на гражданские объекты и устроение взрывов, уничтоживших инфраструктуру и нанесших ущерб коммунальным службам, – являются военным преступлением. Вероятной целью было подорвать один из основных источников иностранных доходов России после её полномасштабного вторжения в Украину, начатого ранее в том же году.

Он является единственным лицом, представшим перед судом, но в Хорватии арестовали ещё одного мужчину, Владимира Журавлева, который, по мнению прокуратуры, был одним из водолазов в этой группе.

В сентябре хорватский суд разрешил экстрадировать украинца Владимира Журавлева в Германию.

По данным СМИ, Журавлева задержали в Хорватии во время съемок голливудского фильма об этой диверсии. Речь идет о картине под названием "Остров Змеиный".