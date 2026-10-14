Глава МЗС Франції звинувачує Маска в "онлайн-переслідуванні" європейських лідерів

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро звинуватив американського бізнесмена Ілона Маска у використанні своєї соціальної мережі Х для організації "масових кампаній з онлайн-переслідування" проти європейських лідерів.

Заяву очільника французького зовнішньополітичного відомства наводить The Guardian, повідомляє "Європейська правда".

Барро виступив проти іноземних спроб дестабілізувати ситуацію у Франції напередодні президентських виборів наступного року, наголосивши на ролі, яку соціальні мережі почали відігравати у глобальній боротьбі за демократію.

"Сили, що прагнуть підірвати демократію, зараз домінують в інформаційному просторі, де вони застосовують тактику, спрямовану на поляризацію суспільної дискусії", – зазначив французький міністр.

В результаті, за його словами, "політичні рухи з авторитарними цілями", які "грають на руку заклятим ворогам демократії", набирають сили в Європі та Північній Америці.

"Вони посилюють поляризацію наших суспільств. Їхня кінцева мета очевидна: захопити владу, а потім створити умови, щоб ніколи її не віддавати", – переконаний Барро.

Барро також окремо згадав Маска, найбагатшу людину світу та власника соціальної мережі X.

"Ілон Маск розгорнув масштабні кампанії з онлайн-переслідувань проти європейських лідерів, щоб впливати на дебати, використовуючи вірусність своєї соціальної мережі", – підкреслив він.

Міністр додав, що французький уряд працює над тим, щоб реагувати на ситуацію, в якій оплачувані або наймані інфлюенсери намагаються використовувати вірусний потенціал цифрових платформ.

"Мета Кремля чітко сформульована: покласти край нашим ліберальним демократіям на користь нового авторитаризму. Інші гравці також прагнуть цієї мети, намагаючись диктувати Європі, які демократії є "хорошими", а які – "поганими", виходячи з того, чи відповідають вони їхнім власним інтересам", – сказав він.

Як повідомлялося, прем’єр-міністр Франції Себастьєн Лекорню очікує, що різні політсили співпрацюватимуть з урядом задля протидії іноземному втручанню у президентську кампанію.

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