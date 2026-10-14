Глава МИД Франции обвинил Маска в "онлайн-преследовании" европейских лидеров

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро обвинил американского бизнесмена Илона Маска в использовании своей социальной сети X для организации "массовых кампаний по онлайн-преследованию" европейских лидеров.

Заявление главы французского внешнеполитического ведомства приводит The Guardian, сообщает "Европейская правда".

Барро выступил против иностранных попыток дестабилизировать ситуацию во Франции накануне президентских выборов в следующем году, подчеркнув роль, которую социальные сети начали играть в глобальной борьбе за демократию.

"Силы, стремящиеся подорвать демократию, сейчас доминируют в информационном пространстве, где они применяют тактику, направленную на поляризацию общественной дискуссии", – отметил французский министр.

В результате, по его словам, "политические движения с авторитарными целями", которые "играют на руку заклятым врагам демократии", набирают силу в Европе и Северной Америке.

"Они усугубляют поляризацию наших обществ. Их конечная цель очевидна: захватить власть, а затем создать условия, чтобы никогда её не отдавать", – убеждён Барро.

Барро также отдельно упомянул Маска, самого богатого человека в мире и владельца социальной сети X.

"Илон Маск развернул масштабные кампании онлайн-преследований против европейских лидеров, чтобы влиять на дебаты, используя вирусную популярность своей социальной сети", – подчеркнул он.

Министр добавил, что французское правительство работает над тем, чтобы реагировать на ситуацию, в которой оплачиваемые или нанятые инфлюенсеры пытаются использовать вирусный потенциал цифровых платформ.

"Цель Кремля четко сформулирована: положить конец нашим либеральным демократиям в пользу нового авторитаризма. Другие игроки также стремятся к этой цели, пытаясь диктовать Европе, какие демократии являются "хорошими", а какие – "плохими", исходя из того, соответствуют ли они их собственным интересам", – сказал он.

Как сообщалось, премьер-министр Франции Себастьен Лекорню ожидает, что различные политические силы будут сотрудничать с правительством в целях противодействия иностранному вмешательству в президентскую кампанию.

Читайте также: От Кремля с любовью: как россияне атакуют соперников Ле Пен ради ее победы на выборах.