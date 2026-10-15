На всіх вокзалах Німеччини заборонили вживання алкоголю

З четверга на всіх залізничних станціях Німеччини набули чинності заборони на вживання алкоголю.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Усі приблизно 5 700 станцій по всій Німеччині, включаючи самі залізничні платформи, тепер є зонами, вільними від алкоголю.

Однак паби, ресторани та інші подібні заклади громадського харчування на залізничних станціях є винятками з цього правила і можуть як і раніше подавати алкоголь. Вживання алкоголю також залишатиметься законним у багатьох поїздах, а в поїздах далекого прямування у бортових бістро як і раніше подаватимуть пиво та інші алкогольні напої.

Залізничний оператор Deutsche Bahn заявляє, що ці зміни мають на меті зробити залізничні станції безпечнішими та чистішими, а також приємнішими місцями для проведення часу в очікуванні поїзда.

Протягом багатьох років різні правопорушення та інциденти викликали дискусії щодо вживання алкоголю на вокзалах, але саме два випадки цього року особливо загострили увагу до цієї проблеми.

26-річний співробітник служби охорони Deutsche Bahn зазнав побоїв та ударів ногами від п’яного пасажира, коли намагався перевірити його квиток. Під час сутички двері поїзда деформувалися та відчинилися, і співробітник випав з поїзда, отримавши тяжкі травми. Раніше цього року загинув провідник поїзда, на якого напав чоловік без дійсного квитка.

Нові правила є частиною внутрішнього регламенту DB, а не кримінального законодавства – це означає, що, принаймні на першому етапі, їх дотримання мають забезпечувати співробітники служби безпеки компанії, а не поліція.

"Заборона на вживання алкоголю діє на вокзалах щодня, у тому числі в дні проведення великих заходів", – зазначила речниця Deutsche Bahn Аня Бродер, відповідаючи на запитання про дні, коли пасажири часто вживають пиво під час поїздок, наприклад, коли вболівальники з’їжджаються на матчі Бундесліги.

Перед запровадженням цього заходу його пілотне впровадження протягом певного часу проводилося на близько 40 вокзалах, зокрема на деяких найбільших, таких як Кельн, Мюнхен, Гамбург та Берлін. Deutsche Bahn заявляє, що має позитивний досвід попередніх експериментів: на станціях стало спокійніше, зменшилася кількість сміття, а пасажири та співробітники зазначають, що їм більше подобається така атмосфера.

У середу, 14 жовтня, уряд Німеччини схвалив новий податок на солодкі напої, покликаний збільшити доходи бюджету та стимулювати виробників до випуску більш здорової продукції.

Сейм Польщі минулого тижня ухвалив закон, який запроваджує на всій території країни нічну заборону на продаж алкоголю, заборону на рекламу алкоголю та підвищує збір за продаж алкоголю.