Уряд Німеччини схвалив "податок на цукор"

У середу уряд Німеччини схвалив новий податок на солодкі напої, покликаний збільшити доходи бюджету та стимулювати виробників до випуску більш здорової продукції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на dpa.

Цей податок, який ще має бути схвалений парламентом, стягуватиметься з підсолоджених напоїв, загальний вміст цукру в яких становить не менше 5 грамів на 100 мілілітрів.

За даними Міністерства фінансів, до них належать лимонади, холодний чай, енергетичні напої та фруктові соки з додаванням цукру.

Алкогольні напої, безалкогольне пиво, вина та коктейлі не підпадають під дію цього податку.

Чисті фруктові та овочеві соки, несолодкі газовані напої та напої, що містять підсолоджувачі – так звані "напої з нульовим вмістом цукру" – також будуть звільнені від податку.

Планується запровадити дві податкові ставки залежно від вмісту цукру. Передбачені пільги для дрібних виробників, хоча точні порогові значення ще належить визначити.

Уряд Німеччини прагне домогтися звільнення від податку для всіх підприємств, що виробляють не більше 1 мільйона літрів на рік, однак для цього потрібен дозвіл Європейської комісії.

Новий податок має набути чинності 1 липня 2027 року. Наступного року він може принести федеральному уряду 690 млн євро, при цьому на 2028 рік прогнозуються надходження в розмірі 925 млн євро, а в наступні роки – від 875 млн до 890 млн євро.

Ці надходження покликані допомогти зберегти стабільним рівень внесків до системи обов’язкового медичного страхування. Водночас податок має стимулювати виробників напоїв до зниження вмісту цукру в їхній продукції.

Нещодавно повідомлялось, що канцелярія федерального канцлера Німеччини заблокувала поданий міністром фінансів Ларсом Клінгбайлем законопроєкт про введення податку на солодкі напої. Однак згодом ЗМІ повідомили, що коаліція таки змогла домовитись щодо цього податку.

Ідея "податку на цукор" обговорювалася у Німеччині вже тривалий час, проте досі так і не була втілена.

Аналогічний крок підготувала Італія – податок спершу мав запрацювати цьогоріч, проте його відклали на 2027 рік.