На всех вокзалах Германии запретили употребление алкоголя

С четверга на всех железнодорожных станциях Германии вступили в силу запреты на употребление алкоголя.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Все примерно 5 700 станций по всей Германии, включая сами железнодорожные платформы, теперь являются зонами, свободными от алкоголя.

Однако пабы, рестораны и другие подобные заведения общественного питания на железнодорожных станциях являются исключениями из этого правила и могут, как и прежде, подавать алкоголь. Употребление алкоголя также останется законным во многих поездах, а в поездах дальнего следования в бортовых бистро, как и прежде, будут подавать пиво и другие алкогольные напитки.

Железнодорожный оператор Deutsche Bahn заявляет, что эти изменения призваны сделать вокзалы более безопасными и чистыми, а также более приятными местами для времяпрепровождения в ожидании поезда.

На протяжении многих лет различные правонарушения и инциденты вызывали дискуссии об употреблении алкоголя на вокзалах, но именно два случая, произошедшие в этом году, особенно привлекли внимание к этой проблеме.

26-летний сотрудник службы охраны Deutsche Bahn подвергся избиению и ударам ногами со стороны пьяного пассажира, когда пытался проверить его билет. Во время стычки двери поезда деформировались и распахнулись, и сотрудник выпал из поезда, получив тяжёлые травмы. Ранее в этом году погиб проводник поезда, на которого напал мужчина без действительного билета.

Новые правила являются частью внутреннего регламента DB, а не уголовного законодательства – это означает, что, по крайней мере на первом этапе, их соблюдение должны обеспечивать сотрудники службы безопасности компании, а не полиция.

"Запрет на употребление алкоголя действует на вокзалах ежедневно, в том числе в дни проведения крупных мероприятий", – отметила пресс-секретарь Deutsche Bahn Аня Бродер, отвечая на вопрос о днях, когда пассажиры часто употребляют пиво во время поездок, например, когда болельщики съезжаются на матчи Бундеслиги.

Перед введением этой меры в течение определенного времени проводилось ее пилотное внедрение примерно на 40 вокзалах, в частности на некоторых крупнейших, таких как Кельн, Мюнхен, Гамбург и Берлин. Deutsche Bahn заявляет, что имеет положительный опыт предыдущих экспериментов: на станциях стало спокойнее, уменьшилось количество мусора, а пассажиры и сотрудники отмечают, что им больше нравится такая атмосфера.

В среду, 14 октября, правительство Германии утвердило новый налог на сладкие напитки, призванный увеличить доходы бюджета и стимулировать производителей к выпуску более здоровой продукции.

Сейм Польши на прошлой неделе принял закон, который вводит на всей территории страны ночной запрет на продажу алкоголя, запрет на рекламу алкоголя и повышает сбор с продаж алкоголя.