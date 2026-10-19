Жертвами штормів і сильних злив в Іспанії стали четверо осіб

Сильні дощі спричинили серйозні повені в середземноморському регіоні Іспанії, в результаті чого загинули щонайменше четверо людей, а деякі люди опинилися на дахах будівель, чекаючи на порятунок.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на dpa.

Рятувальники врятували понад 450 осіб, які з самого ранку перебували в скрутному становищі: одні – на дахах, інші – у затоплених будівлях або в автомобілях.

У провінціях Валенсія та Аліканте під водою опинилися численні дороги, будинки та кемпінги. Повені також вразили Балеарські острови – Майорку та Ібіцу.

Під час рятувальних операцій використовувалися вертольоти та човни, а також навіть дошка для серфінгу: у місті Гандія на такій дошці врятували 93-річну жінку.

Регіональний уряд оголосив другий за рівнем надзвичайний стан. Спочатку влада ввела кількагодинну комендантську годину для 145 муніципалітетів із загальною кількістю мешканців понад 800 тисяч.

До полудня комендантська година діяла лише у восьми муніципалітетах. Однак кілька населених пунктів залишалися відрізаними від зовнішнього світу через повені.

Особливо серйозна ситуація склалася в прибережному місті Оліва, що розташоване приблизно за 70 кілометрів на південь від столиці провінції Валенсії, де в понеділок було знайдено два тіла.

Шторм "Адам" вже спричинив хаос на материковій частині Іспанії у вихідні через екстремальні опади. Загинули дві людини: одна жінка в Сагунто в провінції Валенсія та ще одна жінка в Кабрера-де-Мар у Каталонії.

За словами мера Йоланди Пастор, з семи кемпінгів в Оліві було евакуйовано близько 2 000 осіб

Представник служб надзвичайних ситуацій повідомив, що всіх людей, які перебували в Оліві в ситуаціях, що загрожували їхньому життю, вже евакуйовано в безпечне місце.

Влада в найбільш постраждалих районах на півдні провінції Валенсія та на півночі провінції Аліканте закликала людей, по можливості, залишатися у своїх домівках. Особливо сильно постраждали прибережні регіони Ла-Сафор у Валенсії та Маріна-Альта в Аліканте.

За даними державної метеорологічної служби Іспанії AEMET, у місті Оліва за 24 години випало понад 530 міліметрів опадів. У муніципалітеті Пего в провінції Аліканте випало трохи більше 620 мм.

Протягом понеділка очікувалося, що дощ у Валенсії, Аліканте та на Балеарських островах поступово стихне і переміститься далі на північ, у Каталонію.

У аеропортах Пальми та Ібіци до полудня було скасовано загалом два рейси, 16 рейсів було перенаправлено, а також зафіксовано десятки затримок.

На початку жовтня в іспанському місті Мадрігерес у провінції Альбасете 102-річна жінка загинула внаслідок раптової повені, ще близько 90 людей довелося рятувати.

А в середині серпня щонайменше дві жінки загинули та двоє неповнолітніх отримали поранення внаслідок раптової повені та зсуву у провінції Леон, що на півночі Іспанії.