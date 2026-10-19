Жертвами штормов и сильных ливней в Испании стали четыре человека

Сильные дожди вызвали серьезные наводнения в средиземноморском регионе Испании, в результате чего погибли по меньшей мере четыре человека, а некоторые оказались на крышах зданий, ожидая спасения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на dpa.

Спасатели спасли более 450 человек, которые с самого утра находились в затруднительном положении: одни – на крышах, другие – в затопленных зданиях или в автомобилях.

В провинциях Валенсия и Аликанте под водой оказались многочисленные дороги, дома и кемпинги. Наводнения также затронули Балеарские острова – Майорку и Ибицу.

В ходе спасательных операций использовались вертолеты и лодки, а также даже доска для серфинга: в городе Гандия на такой доске спасли 93-летнюю женщину.

Региональное правительство объявило второй по уровню чрезвычайный режим. Сначала власти ввели многочасовой комендантский час для 145 муниципалитетов с общим числом жителей более 800 тысяч.

К полудню комендантский час действовал лишь в восьми муниципалитетах. Однако несколько населенных пунктов оставались отрезанными от внешнего мира из-за наводнений.

Особенно серьезная ситуация сложилась в прибрежном городе Олива, расположенном примерно в 70 километрах к югу от столицы провинции Валенсии, где в понедельник были обнаружены два тела.

Шторм "Адам" уже вызвал хаос на материковой части Испании в выходные из-за экстремальных осадков. Погибли два человека: одна женщина в Сагунто в провинции Валенсия и ещё одна женщина в Кабрера-де-Мар в Каталонии.

По словам мэра Йоланды Пастор, из семи кемпингов в Оливе было эвакуировано около 2 000 человек

Представитель служб чрезвычайных ситуаций сообщил, что все люди, находившиеся в Оливе в условиях, угрожавших их жизни, уже эвакуированы в безопасное место.

Власти в наиболее пострадавших районах на юге провинции Валенсия и на севере провинции Аликанте призвали людей по возможности оставаться в своих домах. Особенно сильно пострадали прибрежные регионы Ла-Сафор в Валенсии и Марина-Альта в Аликанте.

По данным государственной метеорологической службы Испании AEMET, в городе Олива за 24 часа выпало более 530 миллиметров осадков. В муниципалитете Пего в провинции Аликанте выпало чуть более 620 мм.

В течение понедельника ожидалось, что дождь в Валенсии, Аликанте и на Балеарских островах постепенно стихнет и переместится дальше на север, в Каталонию.

В аэропортах Пальмы и Ибицы до полудня было отменено в общей сложности два рейса, 16 рейсов были перенаправлены, а также зафиксированы десятки задержек.

В начале октября в испанском городе Мадригерес в провинции Альбасете 102-летняя женщина погибла в результате внезапного наводнения, ещё около 90 человек пришлось спасать.

А в середине августа по меньшей мере две женщины погибли и двое несовершеннолетних получили ранения в результате внезапного наводнения и оползня в провинции Леон, расположенной на севере Испании.