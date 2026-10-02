"Питання врегульоване": організації угорців України задоволені проєктом закону про освіту

"Товариство угорської культури Закарпаття" та "Демократична спілка угорців України" привітали законопроєкт про освітні права національних меншин та закликали Верховну Раду до його якнайшвидшого ухвалення.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у спільній заяві двох організацій, оприлюдненій 2 жовтня.

Обидві організації зазначили, що вітають законопроєкт, внесений 1 жовтня на розгляд Верховної Ради України, що був розроблений за результатами двосторонніх консультацій між урядами Угорщини та України, а також із залученням компетентних європейських інституцій.

Вони підкреслили, що представлений законопроєкт знімає проблему у царині освіти. "Законопроєкт комплексно та по суті врегульовує питання реалізації освітніх прав національних меншин, забезпечуючи збереження мережі наших закладів освіти та вільне використання рідної мови в освітньому процесі", – йдеться у заяві.

У заяві наголошено, що запропоновані законодавчі рішення відповідають інтересам не лише угорської національної меншини Закарпаття, а й усіх національних меншин та корінних народів України.

Обидві організації виступили за якнайшвидше ухвалення Верховною Радою України законопроєкту в повному обсязі.

"Цей крок є необхідним для гарантування прав національних меншин, налагодження добросусідських відносин між Угорщиною та Україною, а також сприяння процесу європейської інтеграції України", – йдеться у заяві.

Заяву підписали голови обох організацій. При цьому варто зазначити, що Василь (Ласло) Брензович, голова "Товариства угорської культури Закарпаття", вважається близьким до попереднього прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, а Ласло Зубанич, керівник "Демократичної спілки угорців України", навпаки є скептичним у ставленні до попередньої влади Угорщини.

1 жовтня у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про освіту мовами національних меншин, схвалення якого має допомогти зняти вето Угорщини на розблокування двох кластерів у переговорах про вступ України до ЄС.

Міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан привітала внесення до Верховної Ради законопроєкту про освітні права національних меншин, заявивши, що очікує на його ухвалення вже цього місяця.

Більше про це читайте у статті "Європейської правди": Угорщина знімає вето. Розповідаємо про домовленість, що відновлює рух України до ЄС.