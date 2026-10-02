У Мадяра похвалилися угодою з Україною: досягли того, що Орбан не зміг за 10 років

Міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан привітала внесення до Верховної Ради законопроєкту про освітні права національних меншин, заявивши, що очікує на його ухвалення вже цього місяця.

Про це Орбан написала у Facebook, передає "Європейська правда".

Глава угорського МЗС зазначила, що віцепрем’єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Всеволод Ченцов особисто поінформував її про внесення до Верховної Ради відповідного законопроєкту.

"Ми вітаємо цей крок, якому передували двосторонні українсько-угорські професійні консультації, що тривали протягом останніх тижнів, а також консультації з представниками угорської громади Закарпаття. Прийняття законопроєкту може посилити правові гарантії освіти угорською мовою як рідною, а також мережі освітніх закладів", – наголосила міністерка.

За її словами, очікується, що український парламент ухвалить рішення щодо законопроєкту вже цього місяця. Орбан додала, що Угорщина й надалі зацікавлена в діалозі та в досягненні результатів, "які будуть відчутними й в повсякденному житті угорської громади Закарпаття".

Вона подякувала українським та угорським фахівцям, залученим до цієї справи, за конструктивну, перспективну та професійну роботу протягом останніх тижнів.

При цьому глава МЗС констатувала, що новому угорському уряду за кілька місяців "вдалося досягти більше реальних результатів у зміцненні прав угорської меншини Закарпаття", ніж уряду Віктора Орбана за 10 років.

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр також привітав подання до Верховної Ради України законопроєкту про освіту мовами національних меншин.

Нагадаємо, 1 жовтня у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про освіту мовами національних меншин, схвалення якого має допомогти зняти вето Угорщини на розблокування двох кластерів у переговорах.

Глава МЗС Андрій Сибіга висловив сподівання, що схвалення законодавчих змін призведе до розблокування Угорщиною двох наступних кластерів у переговорах про вступ України до ЄС.

Більше про це читайте у статті "Європейської правди": Угорщина знімає вето. Розповідаємо про домовленість, що відновлює рух України до ЄС.