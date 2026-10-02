"Вопрос урегулирован": организации венгров Украины удовлетворены законопроектом об образовании

"Общество венгерской культуры Закарпатья" и "Демократический союз венгров Украины" приветствовали законопроект об образовательных правах национальных меньшинств и призвали Верховную Раду к его скорейшему принятию.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в совместном заявлении двух организаций, обнародованном 2 октября.

Обе организации отметили, что приветствуют законопроект, внесенный 1 октября на рассмотрение Верховной Рады Украины, который был разработан по итогам двусторонних консультаций между правительствами Венгрии и Украины, а также с привлечением компетентных европейских институтов.

Они подчеркнули, что представленный законопроект решает проблему в сфере образования. "Законопроект комплексно и по существу регулирует вопросы реализации образовательных прав национальных меньшинств, обеспечивая сохранение сети наших учебных заведений и свободное использование родного языка в образовательном процессе", – говорится в заявлении.

В заявлении отмечается, что предложенные законодательные решения отвечают интересам не только венгерского национального меньшинства Закарпатья, но и всех национальных меньшинств и коренных народов Украины.

Обе организации выступили за скорейшее принятие Верховной Радой Украины законопроекта в полном объеме.

"Этот шаг необходим для гарантирования прав национальных меньшинств, налаживания добрососедских отношений между Венгрией и Украиной, а также содействия процессу европейской интеграции Украины", – говорится в заявлении.

Заявление подписали председатели обеих организаций. При этом стоит отметить, что Василий (Ласло) Брензович, председатель "Общества венгерской культуры Закарпатья", считается близким к бывшему премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, а Ласло Зубанич, руководитель "Демократического союза венгров Украины", напротив, скептически относится к прежней власти Венгрии.

1 октября в Верховной Раде зарегистрировали законопроект об образовании на языках национальных меньшинств, принятие которого должно помочь снять вето Венгрии на разблокирование двух кластеров в переговорах о вступлении Украины в ЕС.

Министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан приветствовала внесение в Верховную Раду законопроекта об образовательных правах национальных меньшинств, заявив, что ожидает его принятия уже в этом месяце.

Подробнее об этом читайте в статье "Европейской правды": Венгрия снимает вето. Рассказываем о договоренности, которая возобновляет движение Украины в ЕС.