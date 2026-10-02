Що відомо про нового "троянського коня" російського впливу в Італії і в чому небезпека

Парламентські вибори в Італії відбудуться аж у жовтні 2027 року, але політична боротьба за крісло прем’єр-міністра вже стартувала. Розпочавши роботу в жовтні 2022 року, уряд теперішньої прем’єрки Джорджі Мелоні вже став найдовговічнішим у повоєнній Італії.

Однак її шанси вдруге очолити управління країною вже не гарантовані. І за будь-якого розкладу, наступний уряд буде коаліційним – тож об'єднуватиме різних гравців з різними поглядами.

У тому числі – щодо України.

На правому фланзі з'явився новий гравець – 57-річний генерал у відставці Роберто Ванначчі. Він може отримати визначальну роль на наступних виборах і у наступному парламенті.

Детально про нового "троянського коня" російського впливу в Італії – в статті журналістки "Європейської правди" Ольги Романської Генерал, расист, політик. Як Роберто Ванначчі став зіркою в Італії та чим це загрожує Україні. Далі – стислий її виклад.

Протягом військової кар’єри Роберто Ванначчі брав участь у місіях в Сомалі, Руанді, Ємені та Іраку. У 2013 році в Афганістані Ванначчі обійняв посаду начальника штабу сил спеціальних операцій НАТО. У 2016 році отримав звання бригадного генерала і прийняв командування десантною бригадою Folgore. З 2017 по 2018 служив в Іраку на посаді командира контингенту італійської армії в рамках операції Prima Parthica та заступника командувача з питань підготовки коаліції проти ІДІЛ.

У грудні 2020 року Ванначчі став військовим аташе при посольстві Італії у Москві.

Саме на цій посаді він перебував і на час повномасштабного вторгнення Росії до України, і вже у травні 2022-го був оголошений Москвою персоною нон грата через погіршення стосунків РФ з країнами Євросоюзу.

Після повернення до Італії Роберто Ванначчі очолив 2023 року італійський Військовий географічний інститут у Флоренції.

У 2024 році він пішов у політику, а влітку 2026-го створив партію "Національне майбутнє" (Futura Nationale). Партія, згідно з опитуваннями, перебуває на четвертому місці за симпатіями виборців. Звісно, це поки не лідерство – але його підтримка продовжує зростати.

Погляди Ванначчі вражають. Вони не просто радикальні й ультраправими. Генерал-політик пишається своїми расистськими заявами, виступає проти імміграції, абортів, принципів фемінізму.

А ще закликає скоротити підтримку України у війні, та хоче відновлення співпраці з Росією. Розповідаємо про нього.

І хоч сам Роберто Ванначчі заявляє, що він не є прихильником Путіна, а просто відстоює інтереси Італії, аналітики називають його троянським конем російського впливу в країні.

Його погляди лягають на підготовлений в італійському суспільстві ґрунт.

Попри різке зростання рейтингів на початку, партія Ванначчі не претендує на те, щоби очолити італійську політику.

За останніми опитуваннями дослідницької групи SWG, які опублікувала 29 вересня La Reppublica, рейтинг "Національного майбутнього" поки припинив зростання. Зупинився на понад 8% і на четвертому місці серед партій.

Поява нового гравця – ультраправого Ванначчі – може відтягнути частину виборців у теперішньої правої коаліції на користь партії "Національне майбутнє".

І якщо на наступних виборах партії "Брати Італії", "Ліга" та "Вперед, Італіє" не отримають сукупно достатньо для створення більшості – саме партія Ванначчі може стати четвертим партнером.Таку думку уже висловлював заступник міністра закордонних справ від "Братів Італії" Едмондо Чіреллі.

Відповідно, є ризик, що питання підтримки Києва може стати розмінною монетою в майбутніх коаліційних переговорах.

І чи не здасться прихильниця України Джорджа Мелоні?

Докладніше – в матеріалі Ольги Романської Генерал, расист, політик. Як Роберто Ванначчі став зіркою в Італії та чим це загрожує Україні.