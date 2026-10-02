Что известно о новом "троянском коне" российского влияния в Италии и в чём заключается опасность

Парламентские выборы в Италии состоятся только в октябре 2027 года, но политическая борьба за кресло премьер-министра уже началась. Начав работу в октябре 2022 года, правительство нынешнего премьера Джорджи Мелони уже стало самым долговечным в послевоенной Италии.

Однако её шансы во второй раз возглавить управление страной уже не гарантированы. И при любом раскладе следующее правительство будет коалиционным – а значит, будет объединять разных игроков с разными взглядами.

В том числе – в отношении Украины.

На правом фланге появился новый игрок – 57-летний генерал в отставке Роберто Ванначчи. Он может сыграть решающую роль на следующих выборах и в следующем парламенте.

Подробнее о новом "троянском коне" российского влияния в Италии – в статье журналистки "Европейской правды" Ольги Романской Генерал, расист, политик. Как Роберто Ванначчи стал звездой в Италии и чем это грозит Украине. Далее – краткое изложение статьи.

На протяжении своей военной карьеры Роберто Ванначчи участвовал в миссиях в Сомали, Руанде, Йемене и Ираке. В 2013 году в Афганистане Ванначчи занял должность начальника штаба сил специальных операций НАТО. В 2016 году получил звание бригадного генерала и принял командование десантной бригадой Folgore. С 2017 по 2018 год служил в Ираке в должности командира контингента итальянской армии в рамках операции Prima Parthica и заместителя командующего по вопросам подготовки коалиции против ИГИЛ.

В декабре 2020 года Ванначчи стал военным атташе при посольстве Италии в Москве.

Именно на этой должности он находился и во время полномасштабного вторжения России в Украину, и уже в мае 2022 года был объявлен Москвой персоной нон грата из-за ухудшения отношений РФ со странами Евросоюза.

После возвращения в Италию Роберто Ванначчи возглавил в 2023 году итальянский Военный географический институт во Флоренции.

В 2024 году он ушел в политику, а летом 2026-го создал партию "Национальное будущее" (Futura Nationale). Партия, согласно опросам, занимает четвертое место по симпатиям избирателей. Конечно, это пока не лидерство – но ее поддержка продолжает расти.

Взгляды Ванначчи поражают. Они не просто радикальны и ультраправые. Генерал-политик гордится своими расистскими заявлениями, выступает против иммиграции, абортов, принципов феминизма.

А ещё призывает сократить поддержку Украины в войне и хочет возобновления сотрудничества с Россией. Рассказываем о нём.

И хотя сам Роберто Ванначчи заявляет, что он не является сторонником Путина, а просто отстаивает интересы Италии, аналитики называют его "троянским конем" российского влияния в стране.

Его взгляды находят отклик в итальянском обществе.

Несмотря на резкий рост рейтингов в начале, партия Ванначчи не претендует на то, чтобы возглавить итальянскую политику.

По последним опросам исследовательской группы SWG, опубликованным 29 сентября газетой La Repubblica, рейтинг "Национального будущего" пока перестал расти. Он остановился на отметке чуть более 8% и занимает четвертое место среди партий.

Появление нового игрока – ультраправого Ванначчи – может оттянуть часть избирателей нынешней правой коалиции в пользу партии "Национальное будущее".

И если на следующих выборах партии "Братья Италии", "Лига" и "Вперёд, Италия" не наберут в совокупности достаточно голосов для формирования большинства – именно партия Ванначчи может стать четвёртым партнёром. Такое мнение уже высказывал заместитель министра иностранных дел от "Братьев Италии" Эдмондо Чирелли.

Соответственно, существует риск, что вопрос поддержки Киева может стать разменной монетой в будущих коалиционных переговорах.

И не сдастся ли сторонница Украины Джорджа Мелони?

Подробнее – в материале Ольги Романской Генерал, расист, политик. Как Роберто Ванначчи стал звездой в Италии и чем это грозит Украине.