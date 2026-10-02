З аеропорту Кишинева евакуювали пасажирів через повідомлення про вибухівку

В аеропорту Кишинева 2 жовтня повідомили про загрозу вибуху та евакуювали пасажирів і персонал.

Про це повідомляє NewsMaker, пише "Європейська правда".

На місці працюють спеціалізовані підрозділи Міністерства внутрішніх справ. Процедуру реєстрації призупинено, можливі зміни в розкладі рейсів.

Пасажирам, у яких на сьогодні заплановано рейс, рекомендують перевірити статус свого рейсу на онлайн-панелі аеропорту.

Нагадаємо, ЗМІ дізнались особу росіянина, який міг організувати диверсію в аеропорту Лейпцига. План підкласти вибухівку міг належати російському байкеру Олегу Льовушкіну.

А 27 вересня у Британії кількох осіб взяли під варту за підозрою у скоєнні злочинів відповідно до Закону про вибухові речовини у зв’язку з інцидентом поблизу авіабази "Фейрфорд" у графстві Глостершир.