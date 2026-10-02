Из аэропорта Кишинёва эвакуировали пассажиров из-за сообщения о взрывчатке

2 октября в аэропорту Кишинёва поступило сообщение об угрозе взрыва, после чего были эвакуированы пассажиры и персонал.

Об этом сообщает NewsMaker, пишет "Европейская правда".

На месте работают специализированные подразделения Министерства внутренних дел. Процедура регистрации приостановлена, возможны изменения в графике рейсов.

Пассажирам, у которых на сегодня запланирован рейс, рекомендуют проверить статус своего рейса на онлайн-панели аэропорта.

Напомним, СМИ установили личность россиянина, который мог организовать диверсию в аэропорту Лейпцига. План подложить взрывчатку мог принадлежать российскому байкеру Олегу Левушкину.

А 27 сентября в Великобритании несколько человек были взяты под стражу по подозрению в совершении преступлений в соответствии с Законом о взрывчатых веществах в связи с инцидентом вблизи авиабазы "Фэйрфорд" в графстве Глостершир.