ЗМІ дізнались особу росіянина, який міг організувати диверсію в аеропорту Лейпцига

Російський байкер Олєг Льовушкін, якого пов’язують із співробітником російської військової розвідки, міг організувати спробу диверсії в аеропорту Лейпциг-Галле в Німеччині.

Про це йдеться у спільному розслідуванні The Telegraph та Welt am Sonntag, пише "Європейська правда".

За даними журналістів, Льовушкін, імовірно, спланував спробу підкласти вибухівку в аеропорту. Реалізувати задум, як вважають німецькі слідчі, мав білоруський агент-посередник Андрей Каршаков.

Журналісти проаналізували розвідувальні документи Німеччини, Литви та Польщі, а також поспілкувалися з представниками західних спецслужб. За їхніми даними, Льовушкін разом із Каршаковим прибув до Німеччини для проведення диверсійної операції.

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Німецькі слідчі підозрюють, що саме Льовушкін проводив розвідку аеропорту незадовго до атаки, після чого доручив Каршакову виконати задум.

Розслідувачі також виявили схожість між інцидентом у Лейпцигу та іншими спробами російських диверсій у Польщі, Литві та Німеччині.

Зокрема вилучений у Лейпцигу вибуховий пристрій, за їхніми даними, був схожий на пристрої, які використовувалися в інших диверсійних операціях у Європі.

Льовушкіна, який має російський паспорт і захоплюється мотоциклами, також пов’язують із Денисом Смоляніновим – людиною, яку західні спецслужби вважають одним із координаторів російських диверсійних операцій у Європі.

За даними литовської розвідки, Смолянінов очолював український напрям у російській військовій розвідці та спеціалізувався, зокрема, на психологічних операціях. У документах його також пов’язують із таємними диверсійними кампаніями в Європі.

Зазначається, що Льовушкін і Смолянінов познайомилися ще у 2007 році. Їхні контакти, як стверджується, тривали протягом багатьох років.

Німецькі органи безпеки пов’язують атаку в Лейпцигу з підрозділом ГРУ №29155, який, за оцінкою німецької розвідки, відіграє ключову роль у російських диверсійних операціях у Європі.

За оцінкою німецьких органів безпеки, метою таких операцій може бути створення серед європейського суспільства відчуття небезпеки через підтримку України та вплив на дискусію щодо подальшої допомоги Києву.

Сам Льовушкін публічно веде непримітне життя. Він бере участь у мотоперегонах, подорожує Європою, рибалить та катається на лижах разом із родиною.

Водночас журналісти стверджують, що за цим способом життя може приховуватися його діяльність у межах російських диверсійних операцій у Центральній Європі.

За повідомленням німецької розвідки, цього літа, він поїхав до Німеччини через Туреччину з метою підготовки нападу на аеропорт Лейпциг-Галле. Слідчі заявили, що Льовушкін орендував автомобіль в аеропорту Берліна за тиждень до нападу і протягом наступних кількох днів їздив на ньому до кількох місць, де, як підозрюється, зберігалася зброя.

Вони вважають, що вибухівка, використана в операції була перевезена до Німеччини через Болгарію та Сербію, прихована в порожнинах вантажівок, і, ймовірно, тимчасово зберігалася вздовж маршруту.

Згідно з інформацією журналістів, слідчі вже на момент в’їзду Льовушкіна до країни знали, що він пов’язаний із ГРУ. Проте після його прибуття за ним не було встановлено спостереження.

Нагадаємо, 1 вересня Німеччина прямо звинуватила Росію у гібридній атаці в аеропорту Лейпцига на початку серпня та оголосила заходи у відповідь.

Повідомляли, що глава МВС Німеччини Александр Добріндт планує комплекс заходів, який має охопити захист від безпілотників та диверсій на критичній інфраструктурі і кібератак, а також – виявлення шпигунів і потенційних терористів.

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