У Польщі не проти запровадити спільні з прикордонниками України перевірки на своїй території

З міркувань безпеки у Польщі готові запровадити контроль на кордоні з Україною лише з польського боку, та це питання потребуватиме узгоджень із ЄС.

Про це пише PolsatNews, інформує "Європейська правда".

Раніше повідомляли, що Міністерство відновлення, інфраструктури та транспорту України веде переговори з Польщею щодо угоди, яка має забезпечити можливість роботи українських прикордонних служб на польській стороні. Перенесення контролю до Польщі дозволило б забезпечити рух навіть у разі руйнування прикордонної інфраструктури з українського боку. А ще – захистило б персонал від російських атак.

"Якщо ситуація в Україні зміниться і з міркувань безпеки співробітників та осіб, які перетинають кордон в обох напрямках, виникне необхідність запровадження контролю на польському боці кордону, то Польща готова погодитися на таке рішення, причому його засади ґрунтуватимуться на спільних перевірках обох держав", – повідомили у МВС Польщі.

Втім, в МВС зазначили, що досі жодних рішень з цього приводу прийнято не було. Адже таке рішення зобов'язувало б повідомити Європейську комісію з огляду на те, що Польща належить до Шенгенської зони.

"Згідно із законодавством, не існує можливості, щоб співробітники Прикордонної служби або представники інших служб третьої країни самостійно проводили прикордонний контроль на території держави Шенгенської зони. Це стосується не лише перевірки документів, а й контролю якості та відповідності товарів вимогам ЄС", – повідомило міністерство.

Нагадаємо, 5 жовтня робота пункту пропуску на кордоні з Молдовою "Паланка – Маяки – Удобне" була призупинена після того, як снаряд, випущений під час російських атак на українську інфраструктуру, рикошетом влучив у пасажирський автобус та диспетчерську будку.

Тим часом Польща очікує, що її пункти пропуску можуть також стати мішенями для атак Російської Федерації.