Из соображений безопасности в Польше готовы ввести контроль на границе с Украиной только с польской стороны, однако этот вопрос потребует согласования с ЕС.

Об этом пишет PolsatNews, сообщает "Европейская правда".

Ранее сообщалось, что Министерство восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины ведет переговоры с Польшей о соглашении, которое должно обеспечить возможность работы украинских пограничных служб на польской стороне. Перенос контроля на польскую сторону позволил бы обеспечить движение даже в случае разрушения пограничной инфраструктуры с украинской стороны. А еще – защитил бы персонал от российских атак.

"Если ситуация в Украине изменится и для обеспечения безопасности сотрудников и лиц, пересекающих границу в обоих направлениях, возникнет необходимость введения контроля на польской стороне границы, то Польша готова согласиться на такое решение, причем его основы будут базироваться на совместных проверках обоих государств", – сообщили в МВД Польши.

Впрочем, в МВД отметили, что до сих пор никаких решений по этому поводу не принято. Ведь такое решение потребовало бы уведомления Европейской комиссии, учитывая, что Польша входит в Шенгенскую зону.

"Согласно законодательству, не существует возможности, чтобы сотрудники Пограничной службы или представители других служб третьей страны самостоятельно проводили пограничный контроль на территории государства Шенгенской зоны. Это касается не только проверки документов, но и контроля качества и соответствия товаров требованиям ЕС", – сообщило министерство.

Напомним, 5 октября работа пункта пропуска на границе с Молдовой "Паланка – Маяки – Удобное" была приостановлена после того, как снаряд, выпущенный во время российских атак на украинскую инфраструктуру, рикошетом попал в пассажирский автобус и диспетчерскую будку.

Между тем Польша ожидает, что её пункты пропуска могут также стать мишенями для атак Российской Федерации.