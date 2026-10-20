Каллас: США полтора года подталкивают Украину к капитуляции, но она не сдалась благодаря ЕС

Американские переговорщики уже полтора года пытаются подтолкнуть Украину к капитуляции на условиях российского лидера Владимира Путина, однако Украина не сдалась благодаря поддержке Европы.

Об этом, как сообщает корреспондент "Европейской правды", заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас во вторник, 20 октября, во время пленарных дебатов в Европейском парламенте в Страсбурге.

"Хотя американские переговорщики уже почти два года, а теперь уже полтора года, пытаются подтолкнуть Украину к капитуляции, причина, по которой Украина не капитулировала на условиях Путина, заключается в том, что Европа поддерживала Украину", – заявила Каллас.

Она подчеркнула, что Европа должна продолжать поддерживать Украину и не имеет другого выбора.

Глава дипломатического ведомства ЕС также напомнила, что еще в феврале 2026 года представила министрам иностранных дел Евросоюза "действительно максималистский план" участия в мирных переговорах.

"Если Россия выдвигает свои максимальные требования и запросы, мы также должны выложить на стол наши максимальные требования, чтобы, так сказать, сбалансировать эти переговоры", – пояснила она.

По словам верховного представителя, Россия заинтересована, в частности, в снятии санкций, однако решения по таким вопросам относятся к компетенции Европы, поэтому она должна быть представлена за столом переговоров.

"Но мы должны очень, очень четко заявить, что у нас также есть требования к России. Мы не отдаем эти вещи даром, потому что речь идет не только о том, чтобы наступил мир, но и о том, чтобы этот мир был прочным и справедливым", – подчеркнула Кая Каллас.

Как сообщала "Европейская правда", ранее президент Украины Владимир Зеленский обвинил Соединенные Штаты в попытках оказать давление на Киев, чтобы тот капитулировал перед Россией.

Напомним, на переговорах в Осло (Норвегия) 20 октября, которые пройдут с участием спецпредставителей президента Трампа, президента Владимира Зеленского и лидеров Норвегии и Финляндии, также будут присутствовать представители Великобритании, Франции, Германии и Польши, а также должностные лица из ЕС и НАТО.

"ЕвроПравде" удалось узнать, кто в Осло будет представлять ЕС и НАТО.