Президентку Естонії просять забрати держнагороду у Шредера

Естонський депутат Європарламенту Ріхо Террас ініціював звернення до президентки Естонії із закликом позбавити колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера ордена Хрест землі Марії I класу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

До ініціативи приєдналися п’ять депутатів Європарламенту та 26 членів Рійгікогу (парламенту Естонії).

Приводом стала участь Шредера у святкуванні дня народження кремлівського правителя Владіміра Путіна 7 жовтня.

"У той час, коли Росія продовжує повномасштабну загарбницьку війну проти України та несе відповідальність за численні воєнні злочини, зокрема проти цивільного населення, такий прояв особистої дружби є недоречним і вкрай засуджуваним", – заявив Террас.

Автори звернення вважають, що візит надав Путіну моральну та політичну підтримку і суперечить зусиллям європейських країн щодо міжнародної ізоляції російського керівництва.

Вони також нагадали про діяльність Шредера в російських структурах після відходу з посади канцлера ФРН.

Шредера нагородив орденом Хреста землі Марії президент Леннарт Мері у 2000 році.

Згідно із законом про ордени Естонії, президент може відкликати нагороду, якщо подальша поведінка нагородженого була настільки негідною, що унеможливлювала б вручення йому ордена.

Нагадаємо, у Кремлі повідомили, що Путін відсвяткував свій 74-й день народження в компанії колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера. 7 жовтня Шредер перебував у Москві та відвідав один з магазинів мережі гіпермаркетів Globus в Росії, де нещодавно отримав посаду.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц різко розкритикував візит ексканцлера Герхарда Шредера до правителя Росії Владіміра Путіна і святкування його дня народження.