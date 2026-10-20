Президента Эстонии просят лишить Шредера государственной награды

Эстонский депутат Европарламента Рихо Террас инициировал обращение к президенту Эстонии с призывом лишить бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера ордена Креста земли Марии I класса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

К инициативе присоединились пять депутатов Европарламента и 26 членов Рийгикогу (парламента Эстонии).

Поводом стало участие Шредера в праздновании дня рождения кремлевского правителя Владимира Путина 7 октября.

"В то время когда Россия продолжает полномасштабную захватническую войну против Украины и несет ответственность за многочисленные военные преступления, в частности против гражданского населения, такое проявление личной дружбы является неуместным и крайне предосудительным", – заявил Террас.

Авторы обращения считают, что визит оказал Путину моральную и политическую поддержку и противоречит усилиям европейских стран по международной изоляции российского руководства.

Они также напомнили о деятельности Шредера в российских структурах после ухода с поста канцлера ФРГ.

Шредера наградил орденом Креста земли Марии президент Леннарт Мери в 2000 году.

Согласно закону об орденах Эстонии, президент может отозвать награду, если дальнейшее поведение награжденного было настолько недостойным, что сделало бы невозможным вручение ему ордена.

Напомним, в Кремле сообщили, что Путин отпраздновал свой 74-й день рождения в компании бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера. 7 октября Шредер находился в Москве и посетил один из магазинов сети гипермаркетов Globus в России, где недавно занял должность.

Канцлер Германии Фридрих Мерц резко раскритиковал визит Шредера к правителю России Владимиру Путину и празднование его дня рождения.