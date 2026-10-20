В Іспанії лідер консерваторів домовляється з ультраправими перед достроковими виборами

Лідер іспанської консервативної Народної партії Альберто Нуньєс Фейхоо підтвердив у вівторок, що веде переговори з ультраправою Vox напередодні позачергових виборів 29 листопада з метою забезпечення більшості в Сенаті.

Про це повідомляє Politico, інформує "Європейська правда".

Фейхоо, який претендує на посаду прем’єр-міністра, заявив, що веде переговори з Vox з метою узгодження списків кандидатів до Сенату та протидії потенційній коаліції між соціалістами та іншими лівими партіями.

"Ми продовжуватимемо вести переговори з Vox, виявляючи розсудливість і повагу. Якщо Vox готова до цього, то й Народна партія (PP) буде готова", – сказав він.

Політик додав, що обидві партії працюють над угодою про те, щоб не конкурувати одна з одною в ключових округах, з метою забезпечення консервативної більшості у верхній палаті іспанського парламенту.

Заява Фейхоо перегукується з висловлюваннями лідера Vox Сантьяго Абаскаля, який зазначив, що вестиме переговори з Народною партією, щоб не дати чинному прем’єру Педро Санчесу "вкрасти вибори".

Абаскаль також звинуватив Санчеса в розпалюванні "примусу та насильства" з метою вплинути на результат голосування.

"Союз Санчеса з крайніми лівими вимагає жертв від опозиційних партій, і ми, як і раніше, готові досягти якоїсь угоди, яка захистить Сенат від угод, укладених Санчесом з крайніми лівими", – сказав він.

Нагадаємо, 5 жовтня прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив про своє рішення розпустити парламент та оголосити дострокові вибори на тлі послаблення позицій його Соціалістичної партії.

Приводом до цього рішення став провал в Конгресі депутатів двох указів про житло, розроблених урядом у відповідь на соціальні протести, що спалахнули після виселення в Мадриді 87-річної жінки Марікармен Абаскаль.

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