В Испании лидер консерваторов договаривается с ультраправыми перед досрочными выборами

Лидер испанской консервативной Народной партии Альберто Нуньес Фейхоо подтвердил во вторник, что ведет переговоры с ультраправой партией Vox в преддверии внеочередных выборов 29 ноября с целью обеспечения большинства в Сенате.

Об этом сообщает Politico, передает "Европейская правда".

Фейхоо, претендующий на пост премьер-министра, заявил, что ведет переговоры с Vox с целью согласования списков кандидатов в Сенат и противодействия потенциальной коалиции между социалистами и другими левыми партиями.

"Мы будем продолжать вести переговоры с Vox, проявляя благоразумие и уважение. Если Vox готова к этому, то и Народная партия (PP) будет готова", – сказал он.

Политик добавил, что обе партии работают над соглашением о том, чтобы не конкурировать друг с другом в ключевых округах, с целью обеспечения консервативного большинства в верхней палате испанского парламента.

Заявление Фейхоо перекликается с высказываниями лидера Vox Сантьяго Абаскаля, который отметил, что будет вести переговоры с Народной партией, чтобы не дать действующему премьеру Педро Санчесу "украсть выборы".

Абаскаль также обвинил Санчеса в разжигании "принуждения и насилия" с целью повлиять на результат голосования.

"Союз Санчеса с крайне левыми требует жертв от оппозиционных партий, и мы, как и прежде, готовы достичь какого-либо соглашения, которое защитит Сенат от сделок, заключенных Санчесом с крайне левыми", – сказал он.

Напомним, 5 октября премьер-министр Испании Педро Санчес заявил о своем решении распустить парламент и объявить досрочные выборы на фоне ослабления позиций его Социалистической партии.

Поводом для этого решения стал провал в Конгрессе депутатов двух указов о жилье, разработанных правительством в ответ на социальные протесты, вспыхнувшие после выселения в Мадриде 87-летней женщины Марикармен Абаскаль.

Читайте больше на эту тему в статье: Ва-банк для премьера: как жилищный кризис привел к досрочным выборам в Испании и спасет ли это Санчеса.