В отдельных районах Брюсселя запретили электросамокаты из-за уровня преступности

Региональные власти Брюсселя запретили электросамокаты в отдельных районах бельгийской столицы после ряда случаев стрельбы, связанных с наркоторговлей.

Об этом сообщает dpa, передает "Европейская правда".

Министр-президент Брюсселя Борис Диллиес подписал соответствующий приказ в среду. Приказ запрещает езду и парковку электросамокатов в районах города, где сосредоточен наркобизнес.

Специальные правила распространяются на 19 определенных мест, где сосредоточена наркоторговля.

Запрет основан на выводах, согласно которым электросамокаты использовались более чем в четверти случаев стрельбы, связанных с наркотиками, в период с января 2025 года по июль 2026 года.

Ограничения распространяются как на электросамокаты, находящиеся в частной собственности, так и на арендованные.

Согласно списку, опубликованному региональными властями Брюсселя, к таким зонам относятся районы вокруг двух главных железнодорожных вокзалов столицы – "Брюссель-Юг" и "Брюссель-Север".

Недавно в Брюсселе был убит полицейский, получивший огнестрельное ранение в голову. Он пытался осмотреть припаркованный автомобиль, находясь в гражданской одежде.

Прокуратура сообщила, что в салоне автомобиля были обнаружены наркотики. На тот момент возможная связь между наркотиками и нападением оставалась невыясненной.

Наркопреступность становится всё более серьёзной проблемой в столице Бельгии.

Сообщалось, что в Германии резко возросло количество ДТП с участием электросамокатов, приведших к травмам или смерти: в 2025 году полиция зарегистрировала около 16 500 таких случаев.

В июле немецкий Бундестаг проголосовал за введение более строгих правил для компаний, занимающихся прокатом электросамокатов.

11 августа сообщалось, что в Париже ужесточают правила дорожного движения для пользователей таких транспортных средств, как электрические самокаты, сегвеи и электрические скейтборды, поскольку количество аварий с участием таких устройств во французской столице продолжает расти.