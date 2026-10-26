Бельгія відтерміновує заборону куріння на терасах

Жителі Бельгії ще деякий час зможуть курити на терасах ресторанів, оскільки уряд оголосив про відтермінування заборони куріння там, запланованої на початок 2027 року.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Уряд планував заборонити куріння на відкритому повітрі біля кафе та закладів харчування як захід охорони громадського здоров’я з 1 січня під керівництвом міністра охорони здоров’я – соціал-демократа Франка Ванденбрука.

Однак Державна рада Бельгії, її верховний адміністративний суд, "попросила нас скоригувати деякі заходи, і ми працюємо над цим", йдеться у заяві кабінету Ванденбрука.

Ініціатива міністра спочатку викликала негативну реакцію з боку бельгійської індустрії гостинності; у заяві також зазначено, що відтермінування дасть закладам достатньо часу для адаптації до нових правил.

Кілька інших країн ЄС впроваджують подібні заборони – хоча й з різним ступенем успіху. Франція нещодавно запровадила заборону на куріння на пляжах, у парках та поблизу шкіл.

Тим часом Іспанія у липні схвалила проєкт закону, який поширює заборону на відкриті тераси та інші громадські місця, включаючи обмеження щодо електронних сигарет, – однак цей законопроєкт стикається з опором з боку власників ресторанів.

Минулого року Бельгія запровадила низку нових законів щодо боротьби з курінням, зокрема обмеження куріння в приміщеннях аеропортів та заборону ароматизованих вейпів, маючи на меті до 2040 року створити "покоління, вільне від тютюнового диму".

За даними Бельгійського фонду боротьби з раком, майже чверть бельгійців курять, а 19% роблять це щодня.

Наразі невідомо, на який термін Бельгія відкладе введення заборони. Після опублікування поправки Державної ради ще мають схвалити в парламенті країни.

Як повідомлялося, Бундестаг Німеччини підтримав законопроєкт про поступове підвищення акцизу на тютюнові вироби в найближчі роки.

Як очікується, ціна зросте з нинішніх трохи більше 8 євро за пачку з 20 сигарет до майже 12 євро у 2030 році.

У Британії погодили "історичний" проєкт закону, який має на меті запобігти початку куріння серед осіб, народжених після 2008 року.

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