Бельгия откладывает запрет курения на террасах

Жители Бельгии ещё некоторое время смогут курить на террасах ресторанов, поскольку правительство объявило об отсрочке введения запрета на курение в этих местах, запланированного на начало 2027 года.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Федеральное правительство планировало запретить курение на открытом воздухе возле кафе и заведений общественного питания в качестве меры по охране общественного здоровья с 1 января под руководством министра здравоохранения – социал-демократа Франка Ванденбрука.

Однако Государственный совет Бельгии, ее верховный административный суд, "попросил нас скорректировать некоторые меры, и мы работаем над этим", говорится в заявлении кабинета Ванденбрука.

Инициатива министра сначала вызвала негативную реакцию со стороны бельгийской индустрии гостеприимства; в заявлении также отмечается, что отсрочка даст заведениям достаточно времени для адаптации к новым правилам.

Ряд других стран ЕС вводят аналогичные запреты – хотя и с разной степенью успеха. Франция недавно ввела запрет на курение на пляжах, в парках и вблизи школ.

Между тем Испания в июле одобрила законопроект, расширяющий запрет на открытые террасы и другие общественные места, включая ограничения в отношении электронных сигарет, – однако этот законопроект сталкивается с сопротивлением со стороны владельцев ресторанов.

В прошлом году Бельгия ввела ряд новых законов по борьбе с курением, в частности ограничение курения в помещениях аэропортов и запрет на ароматизированные вейпы, ставя целью к 2040 году создать "поколение, свободное от табачного дыма".

По данным Бельгийского фонда борьбы с раком, почти четверть бельгийцев курят, а 19% делают это ежедневно.

Пока неизвестно, на какой срок Бельгия отложит введение запрета. После публикации поправки Государственного совета её ещё должны одобрить в парламенте страны.

Как сообщалось, Бундестаг Германии поддержал законопроект о постепенном повышении акциза на табачные изделия в ближайшие годы.

Как ожидается, цена вырастет с нынешних чуть более 8 евро за пачку из 20 сигарет до почти 12 евро в 2030 году.

В Великобритании одобрили "исторический" законопроект, цель которого – предотвратить начало курения среди лиц, родившихся после 2008 года.

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