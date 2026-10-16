У Німеччині планують підняти ціну на пачку цигарок до майже 12 євро до 2030 року

Бундестаг Німеччини підтримав законопроєкт про поступове підвищення акцизу на тютюнові вироби в найближчі роки.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Die Welt.

За законодавчі зміни проголосували коаліційні партії ХДС/ХСС та СДПН.

Як очікується, ціна зросте з нинішніх трохи більше 8 євро за пачку з 20 сигарет до майже 12 євро у 2030 році.

Очікується, що підвищення акцизу позначиться і на ціні тютюну для самостійного скручування сигарет.

Уряд сподівається отримати близько 12 млрд євро додаткових податкових надходжень протягом чотирьох років. Водночас представники тютюнової галузі сумніваються в таких прогнозах. Вони побоюються, що через подорожчання курці частіше купуватимуть цигарки на чорному ринку, а легальні продавці втратять частину доходів.

За даними мікроперепису населення за 2025 рік, у Німеччині курять 19% людей віком від 15 років.

Уряд обґрунтував підвищення акцизу необхідністю консолідації державного бюджету та захисту здоров’я населення. За даними Німецького центру дослідження раку, у 2023 році близько 131 тисячі людей у країні померли від захворювань, пов’язаних із вживанням тютюну.

Законодавчу процедуру мають завершити в п’ятницю, 16 жовтня, у Бундесраті. Він може заперечити проти законодавчих змін, однак наразі ознак такого рішення немає.

Нагадаємо, в серпні турецький міністр охорони здоров’я Кемаль Мемішоглу заявив, що Туреччина посідає друге місце у світі за рівнем куріння.

У Британії погодили "історичний" проєкт закону, який має на меті запобігти початку куріння серед осіб, народжених після 2008 року.

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