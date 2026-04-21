У Британії заборонять куріння для осіб, народжених після 2008 року

У Британії Палата громад і Палата лордів погодили остаточний проєкт "історичного" закону, який має на меті запобігти початку куріння серед осіб, народжених після 1 січня 2009 року, шляхом заборони магазинам продавати їм тютюн, щоб створити покоління, вільне від тютюнового диму.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BBC.

Після отримання королівського схвалення міністри також отримають нові повноваження щодо регулювання тютюнових, вейп– та нікотинових виробів, включаючи їх ароматизатори та упаковку.

Це частина низки заходів, спрямованих на боротьбу з наслідками куріння для здоров’я – однієї з головних причин смертності, інвалідності та погіршення здоров’я у Великій Британії, яких можна уникнути.

Вейпінг буде заборонено в автомобілях, що перевозять дітей, на дитячих майданчиках, біля шкіл та в лікарнях, розширюючи закони про заборону куріння.

Вейпінг все ще буде дозволено поза межами лікарень, щоб підтримати тих, хто намагається кинути палити.

Заклади громадського харчування на відкритому повітрі, такі як сади пабів, а також більш просторі відкриті майданчики, наприклад пляжі та приватні відкриті простори, не включені до цих планів.

Люди також зможуть продовжувати курити та використовувати електронні сигарети у своїх домівках.

Міністр охорони здоров’я та соціального забезпечення Вес Стрітінг назвав це історичним моментом для здоров’я нації, додавши: "Профілактика краща за лікування – ця реформа врятує життя, зменшить навантаження на Національну службу охорони здоров’я та сприятиме створенню здоровішої Британії".

Сара Сліт з організації Asthma + Lung UK зазначила, що це законодавство обіцяє змінити стан здоров’я нації: "Тепер, коли цей революційний законопроект нарешті прийнято, ми маємо шанс піти далі, щоб захистити здоров’я населення та притягнути тютюнову індустрію до відповідальності".

Вона закликала уряд забезпечити, щоб існуючі курці не залишилися без уваги, надаючи широку підтримку у відмові від куріння.

Нідерланди у лютому оголосили про плани підвищити вік, з якого дозволено купувати нікотинові вироби, до 21 року.

Повідомляли також, що Іспанія хоче повністю заборонити куріння на терасах барів і ресторанів до 2027 року.

Крім того, у вересні минулого року стало відомо, що шість країн ЄС хочуть, щоб Брюссель запровадив заходи щодо обмеження споживання алкоголю, в тому числі податкові та рекламні обмеження.