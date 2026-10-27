У Латвії планують продовжити заборону на нерегулярні пасажирські рейси в РФ і Білорусь

Уряд Латвії планує на рік продовжити заборону на міжнародні нерегулярні пасажирські перевезення автобусами через пункти перетину кордону з Білоруссю та Росією в Патернієкі, Гребнево та Терехово.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.

Уряд має намір продовжити термін дії заборони з 1 листопада 2026 року до 31 жовтня 2027 року. Заборона поширюється на всіх перевізників, незалежно від країни реєстрації юридичної особи або транспортного засобу.

Наразі обмеження діють до 31 жовтня 2026 року.

Обмеження на регулярні пасажирські перевезення поки що не введені, проте підготовлено поправки до закону про автоперевезення, які передбачають заборону з 10 січня 2027 року регулярних і нерегулярних міжнародних пасажирських перевезень автобусами до Росії та Білорусі, а також міжнародних транзитних перевезень через територію Латвії до цих країн.

Прем’єр-міністр Литви Міндаугас Сінкявічюс раніше заявив, що наразі немає підстав забороняти пасажирські рейси до Білорусі та Росії.