Литва не скасовуватиме автобусні рейси у Росію та Білорусь

Прем’єр-міністр Литви Міндаугас Сінкявічюс заявив, що наразі немає підстав забороняти пасажирські рейси до Білорусі та Росії.

Про це інформує Delfi, пише "Європейська правда".

Сінкявічюс зазначив, що не чув про таку пропозицію від керівників Латвії чи Естонії. За його словами, такі рішення не можна ухвалювати виключно з політичних міркувань.

Також, як повідомив прем’єр-міністр, Литва могла б обмежити чи закрити кордон з Росією та Білоруссю, але наразі немає таких рекомендацій від органів безпеки.

Міністр транспорту Юрас Тамінскас зазначив, що поспішні рішення можуть зашкодити Литві.

Нагадаємо, міністерство транспорту Латвії подало до кабміну проєкт змін до закону про автоперевезення щодо повного припинення з 2027 року пасажирських перевезень до Росії та Білорусі.

Раніше Литва оголосила 22 білоруських ІТ-фахівців загрозою національній безпеці.