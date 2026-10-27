В Латвии планируют продлить запрет на нерегулярные пассажирские рейсы в РФ и Беларусь

Правительство Латвии планирует продлить на год запрет на международные нерегулярные пассажирские перевозки автобусами через пограничные пункты с Беларусью и Россией в Патерниеки, Гребнево и Терехово.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Delfi.

Правительство намерено продлить срок действия запрета с 1 ноября 2026 года до 31 октября 2027 года. Запрет распространяется на всех перевозчиков, независимо от страны регистрации юридического лица или транспортного средства.

В настоящее время ограничения действуют до 31 октября 2026 года.

Ограничения на регулярные пассажирские перевозки пока не введены, однако подготовлены поправки к закону об автоперевозках, которые предусматривают запрет с 10 января 2027 года на регулярные и нерегулярные международные пассажирские перевозки автобусами в Россию и Беларусь, а также на международные транзитные перевозки через территорию Латвии в эти страны.

Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс ранее заявил, что на данный момент нет оснований запрещать пассажирские рейсы в Беларусь и Россию.