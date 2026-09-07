Пасажирські перевезення з Латвії до Росії та Білорусі можуть повністю припинити з 2027 року

Міністерство транспорту Латвії подало до Кабінету міністрів проєкт змін до закону про автоперевезення щодо повного припинення з 2027 року пасажирських перевезень до Росії та Білорусі.

Про це інформує Delfi, пише "Європейська правда".

Зміни до закону передбачають, що регулярні та нерегулярні міжнародні пасажирські перевезення автобусами до Росії та Білорусі, а також транзитом через територію Латвії до цих країн, будуть заборонені.

Наразі є один регулярний автобусний маршрут із Латвії до Росії. Перевезення до Москви щодня здійснює підприємство Norma-A, яке працює під брендом Ecolines. Дозвіл на маршрут діє до 9 січня 2027 року, і продовжувати його не планують.

Водночас Міністерство транспорту підготувало інформаційну доповідь щодо подальшої організації міжнародних автоперевезень з Росією та вдосконалення нормативного регулювання, в якій, зокрема, аналізується обмін дозволами на автоперевезення між Латвією та Росією з 2022 по 2026 рік. Документ подадуть на розгляд уряду.

Минулого року Кабінет міністрів Латвії уже підтримав пропозицію заборонити з 1 листопада 2025 року по 31 жовтня 2026 року нерегулярні пасажирські перевезення до Росії та Білорусі. Наразі міністерство готує розпорядження про продовження заборони ще на рік.

Як зазначають у міністерстві, фактичний ефект від обмеження регулярних рейсів із Латвії не є повним, оскільки пасажири можуть користуватися стикувальними маршрутами через Естонію та Литву. А також – послугами мікроавтобусів, які не підпадають під дію норм, що регулюють автобусні перевезення. Тому там продовжать оцінку аспектів безпеки, економічних та міжнародних зобов’язань, щоб дійти одноголосного рішення на рівні країн Балтії та Європейського Союзу.

Раніше у Латвії закликали заборонити транзит російського зерна і кормів через країну, а також зберігання цих вантажів у латвійських портах, на митних складах та у вільних економічних зонах.

Нагадаємо, 7 вересня Росія заявила, що закриває генконсульство Німеччини в Петербурзі та філії Інституту Гете.