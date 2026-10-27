Глава космічного командування Німеччини вірить у прибульців, але вважає РФ конкретнішою загрозою

Керівник космічного командування Збройних сил Німеччини Міхаель Траут твердо переконаний в існуванні позаземного життя, але вважає за потрібне готуватися відбивати загрози, створені людьми.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Welt.

У Німеччині спеціальне командування збройних сил відстежує потенційні загрози в космосі. Однак досі не було жодного контакту з іншими формами життя.

Генерал-майор ВПС Міхаель Траут заявив: "Я абсолютно впевнений, що там, у космосі, існують інші форми життя".

Водночас він не вбачає потенційної загрози з боку іншопланетян, до якої Німеччині слід готуватися.

"Насамперед нам потрібно готуватися до загроз, створених людьми. А їх уже й так достатньо", – зазначив Траут.

З огляду на величезні розміри Всесвіту, навряд чи німецькі збройні сили коли-небудь зможуть встановити контакт з інопланетянами, зазначив він.

Однак командувач назвав Росію конкретною загрозою, зазначивши, що теоретично вона вже здатна знищувати іноземні супутники в космосі.

Зі своїм штабом у місті Юдем (Північний Рейн-Вестфалія), заснованим у 2021 році, Траут стежить за тим, що відбувається в космосі і чи становить це загрозу для безпеки Німеччини. До його основних завдань належать формування картини космічної обстановки та захист німецьких супутників.

Як повідомлялося, Польща вбачає значний потенціал для поглиблення співпраці з Німеччиною в космічному секторі.

Нещодавно стало відомо, що сім країн Європейського Союзу закликали переформатувати запропонований Європейський космічний щит навколо захисту космічних систем ЄС, залишивши військові космічні спроможності на національному рівні.

Париж і Берлін уже давно скептично ставляться до Європейського космічного щита – ініціативи, яку Брюссель запропонував минулого року в межах "Дорожньої карти оборонної готовності до 2030 року".