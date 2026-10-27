Глава космического командования Германии верит в инопланетян, но считает РФ более реальной угрозой

Руководитель космического командования Вооруженных сил Германии Михаэль Траут твердо убежден в существовании внеземной жизни, но считает необходимым готовиться к отражению угроз, создаваемых людьми.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Welt.

В Германии специальное командование вооруженных сил отслеживает потенциальные угрозы в космосе. Однако до сих пор не было ни одного контакта с другими формами жизни.

Генерал-майор ВВС Михаэль Траут заявил: "Я абсолютно уверен, что там, в космосе, существуют другие формы жизни".

В то же время он не видит потенциальной угрозы со стороны инопланетян, к которой Германии следует готовиться.

"Прежде всего нам нужно готовиться к угрозам, созданным людьми. А их и так уже достаточно", – отметил Траут.

Учитывая огромные размеры Вселенной, вряд ли немецкие вооруженные силы когда-либо смогут установить контакт с инопланетянами, отметил он.

Однако командующий назвал Россию конкретной угрозой, отметив, что теоретически она уже способна уничтожать иностранные спутники в космосе.

Со своим штабом в городе Юдем (Северный Рейн-Вестфалия), основанным в 2021 году, Траут следит за тем, что происходит в космосе и представляет ли это угрозу для безопасности Германии. К его основным задачам относятся формирование картины космической обстановки и защита собственных немецких спутников.

Как сообщалось, Польша видит значительный потенциал для углубления сотрудничества с Германией в космическом секторе.

Недавно стало известно, что семь стран Европейского Союза призвали переориентировать предложенный Европейский космический щит на защиту космических систем ЕС, оставив военные космические возможности на национальном уровне.

Париж и Берлин уже давно скептически относятся к Европейскому космическому щиту – инициативе, которую Брюссель предложил в прошлом году в рамках "Дорожной карты оборонной готовности до 2030 года".