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Польща має намір розширити співпрацю з Німеччиною у космосі

Новини — Понеділок, 26 жовтня 2026, 14:23 — Ірина Кутєлєва

Польща вбачає значний потенціал для поглиблення співпраці з Німеччиною в космічному секторі.

Про це заявив у понеділок міністр фінансів Польщі Анджей Доманський, якого цитує Reuters, повідомляє "Європейська правда".

У цьому контексті польський міністр наголосив на необхідності володіння суверенними технологіями для зміцнення безпеки в умовах зовнішнього тиску.

"Нам потрібно інвестувати в технології..., яких наразі немає в Європі, але які є надзвичайно важливими для нашої спільної безпеки. Разом із нашими німецькими партнерами я бачу великі можливості для співпраці, завдяки якій ми станемо стійкішими до зовнішнього тиску, що може виникнути одного дня", – сказав Доманський, згадуючи космічну галузь, під час спільної панельної дискусії з міністеркою економіки Німеччини Катериною Райхе.

Доманський зазначив, що безпека починається у космосі, і поставив під сумнів, як країни можуть захищатися, не маючи власних супутників, без яких вони є "сліпими".

Доманський також додав, що Польща вирішила подвоїти свої інвестиції в космічний сектор.

"Ми вважаємо, що це не лише дуже ефективний спосіб витрачання коштів – з кожного вкладеного євро ви отримуєте 6–7 євро прибутку, – але й питання нашої безпеки та стійкості. І ми бачимо можливості для подальшої співпраці з німецькими партнерами", – сказав Доманський.

Нещодавно стало відомо, що сім країн Європейського Союзу закликали переформатувати запропонований Європейський космічний щит навколо захисту космічних систем ЄС, залишивши військові космічні спроможності на національному рівні.

Париж і Берлін уже давно скептично ставляться до Європейського космічного щита – ініціативи, яку Брюссель запропонував минулого року в межах "Дорожньої карти оборонної готовності до 2030 року".

У вересні президент Франції Емманюель Макрон та голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн закликали країни ЄС посилити космічну галузь блоку на тлі погіршення безпекової ситуації.

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Польща Німеччина
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