ЄС сподівається на підтримку Канади у підготовці до наступної пандемії

З огляду на дедалі більшу непередбачуваність Вашингтона, Європейський Союз має намір скористатися своїм зближенням із Канадою, щоб краще підготуватися до наступної надзвичайної ситуації в галузі охорони здоров’я.

Про це повідомляє Le Devoir, інформує "Європейська правда".

Це питання, зокрема, мають обговорити президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та прем’єр-міністр Канади Марк Карні під час саміту в Монреалі 29-30 жовтня.

"Усі вчені, у будь-якому разі, скажуть вам: коли саме настане наступна криза – невідомо, але ми знаємо, що вона обов’язково настане. Головне – бути до неї готовими", – наголосила єврокомісарка з питань рівності, готовності та управління кризовими ситуаціями Аджа Лябіб.

За словами Аджі Лябіб, зближення у відносинах Оттави та Брюсселя має включати можливість краще передбачати надзвичайні ситуації у сфері охорони здоров’я та швидше реагувати на них. Особливо з огляду на те, що Вашингтон змінив свій підхід до наукових досліджень та скоротив фінансування університетських медичних досліджень.

"У нас є сильна політична воля забезпечити безпеку наших ланцюгів постачання та не залежати від гравців, які, можна сказати, стають дедалі менш лояльними або дедалі менш передбачуваними", – сказала Лябіб.

Нагадаємо, у проєкті заяви представників ЄС і Канади, яка має з’явитися за підсумками саміту між сторонами у Монреалі, термін "асоційоване членство", який раніше пропонувала Урсула фон дер Ляєн, не згадується.

Раніше повідомлялося, що Німеччина, Франція та щонайменше шість інших країн-членів ЄС виступили проти використання терміну "асоційоване членство" для позначення поглиблених зв’язків блоку з Канадою.