ЕС рассчитывает на поддержку Канады в подготовке к следующей пандемии

Учитывая растущую непредсказуемость Вашингтона, Европейский Союз намерен воспользоваться сближением с Канадой, чтобы лучше подготовиться к следующей чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения.

Об этом сообщает Le Devoir, передает "Европейская правда".

Этот вопрос, в частности, должны обсудить председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Канады Марк Карни во время саммита в Монреале 29–30 октября.

"Все ученые, в любом случае, скажут вам: когда именно наступит следующий кризис – неизвестно, но мы знаем, что он обязательно наступит. Главное – быть к нему готовыми", – подчеркнула еврокомиссар по вопросам равенства, готовности и управления кризисными ситуациями Аджа Лябиб.

По словам Аджи Лябиб, сближение в отношениях Оттавы и Брюсселя должно включать возможность лучше предвидеть чрезвычайные ситуации в сфере здравоохранения и быстрее реагировать на них. Особенно с учетом того, что Вашингтон изменил свой подход к научным исследованиям и сократил финансирование университетских медицинских исследований.

"У нас есть сильная политическая воля обеспечить безопасность наших цепочек поставок и не зависеть от игроков, которые, можно сказать, становятся все менее лояльными или все менее предсказуемыми", – сказала Лябиб.

Напомним, в проекте заявления представителей ЕС и Канады, которое должно появиться по итогам саммита между сторонами в Монреале, термин "ассоциированное членство", который ранее предлагала Урсула фон дер Ляйен, не упоминается.

Ранее сообщалось, что Германия, Франция и как минимум шесть других стран-членов ЕС выступили против использования термина "ассоциированное членство" для обозначения углубленных связей блока с Канадой.