На молдовсько-румунському кордоні збільшились черги вантажівок, зокрема через експорт з України

Вантажний рух до Європейського Союзу значно зріс на всіх митних пунктах на молдовсько-румунському кордоні – зокрема й через експорт з України.

Це пише "Європейська правда" з посиланням на молдовське медіа ProTV.

Наразі митники у Молдові оформлюють приблизно 3 тисячі вантажівок за 24 години, порівняно з 2 тисячами місяць тому, а у соцмережах поширюють фото величезних черг транспортних засобів.

Представники митної служби Молдови повідомили, що збільшення черг пов’язане зі сезонним експортом зерна, переорієнтацією торговельних шляхів через війну в Україні та активізацією транзиту українських товарів через Молдову.

Щоб впоратися зі збільшенням потоку транспортних засобів, митна служба повідомила, що працює на повну потужність та збільшила штат. Таких заходів вжила і румунська сторона.

Раніше прем’єр-міністр Молдови Василе Тофан закликав українських підприємців використовувати молдовську залізницю для експорту товарів у Румунію.

Також Молдова готова поширити проведення спільного контролю на ще двох прикордонних з Україною пункти пропуску.