На границе Молдовы и Румынии выросли очереди грузовиков, в том числе из-за экспорта из Украины

Грузопоток в Европейский Союз значительно вырос на всех таможенных пунктах на границе между Молдовой и Румынией – в том числе из-за экспорта из Украины.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на молдовское СМИ ProTV.

В настоящее время таможенники в Молдове оформляют примерно 3 тысячи грузовиков за 24 часа по сравнению с 2 тысячами месяц назад, а в соцсетях распространяются фото огромных очередей транспортных средств.

Представители таможенной службы Молдовы сообщили, что увеличение очередей связано с сезонным экспортом зерна, переориентацией торговых путей из-за войны в Украине и активизацией транзита украинских товаров через Молдову.

Чтобы справиться с увеличением потока транспортных средств, таможенная служба сообщила, что работает на полную мощность и увеличила штат. Такие меры приняла и румынская сторона.

Ранее премьер-министр Молдовы Василе Тофан призвал украинских предпринимателей использовать молдовскую железную дорогу для экспорта товаров в Румынию.

Также Молдова готова распространить проведение совместного контроля еще на два пограничных с Украиной пункта пропуска.