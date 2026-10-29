Прем'єр Квебеку заявив, що бойкотуватиме саміт ЄС-Канада та ігноруватиме його рішення

Глава уряду канадської провінції Квебек та лідер сепаратистської Квебекської партії Поль Сен-П’єр Пламондон заявив про бойкот саміту ЄС-Канада, попередивши європейських лідерів, що угоди, укладені там без його згоди, можуть не бути застосовані в цій провінції.

Про це він повідомив у своєму листі, адресованому представникам ЄС, пише "Європейська правда".

У листі, опублікованому в X, Сен-П'єр Пламондон підтвердив свою відсутність на саміті ЄС-Канада, який відкривається у Монреалі в четвер. Його заява прозвучала після двох днів публічної суперечки з прем'єр-міністром Канади Марком Карні щодо відмови дозволити главі Квебеку виступити на саміті.

Глава уряду Квебеку зазначає, що Оттава "вирішила усунути Квебек" від переговорів. Він стверджує, що це не залишає його уряду "ні місця за столом переговорів, ні можливості висловитися", навіть попри те, що саміт відбувається на території його провінції.

"Тому я взявся за перо і написав листа представникам Європейського Союзу, щоб нагадати їм, що угоди, які стосуються Європи та Квебеку, обов’язково мають укладатися через уряд Квебеку, тим більше якщо саміт проводиться на нашій території. У листі також згадується відмова надати нам слово як господарям, щоб привітати наших гостей", – написав Сен-П'єр Пламондон.

Він запропонував європейським лідерам зустрітися "найближчим часом, у більш сприятливому контексті". Замість себе він відправить на саміт головного дипломата Квебеку Паскаля Параді, щоб той "відкрив канали для подальших переговорів".

Прем’єр Канади заявив у середу, що його офіс запропонував главі квебекського уряду честь вітати європейських лідерів в Монреалі та місце за столом голови.

"Я сподіваюся, що він передумає", – сказав Карні.

Повідомлялося, що новий сепаратистський уряд Квебеку розглядає саміт ЄС-Канада як початок більш масштабної дипломатичної кампанії, спрямованої на те, щоб провінція брала участь у переговорах щоразу, коли Оттава та Брюссель укладають угоди, які стосуються її повноважень.

Нагадаємо, у канадській провінції Квебек 5 жовтня пройшли вибори, на яких перемогла Квебекська партія (Parti Québecoise; PQ), відома своїми сепаратистськими поглядами.

Більше про це читайте у статті: Квебек під владою сепаратистів: чи може провінція вийти зі складу Канади і до чого тут Трамп.