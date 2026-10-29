Премьер Квебека заявил, что будет бойкотировать саммит ЕС-Канада и игнорировать его решения

Глава правительства канадской провинции Квебек и лидер сепаратистской Квебекской партии Поль Сен-Пьер Пламондон заявил о бойкоте саммита ЕС-Канада, предупредив европейских лидеров, что соглашения, заключённые там без его согласия, могут не применяться в этой провинции.

Об этом он сообщил в своём письме, адресованном представителям ЕС, пишет "Европейская правда".

В письме, опубликованном в X, Сен-Пьер Пламондон подтвердил, что не будет присутствовать на саммите ЕС-Канада, который открывается в Монреале в четверг. Его заявление последовало за двумя днями публичной полемики с премьер-министром Канады Марком Карни по поводу отказа разрешить главе Квебека выступить на саммите.

Глава правительства Квебека отмечает, что Оттава "решила отстранить Квебек" от переговоров. Он утверждает, что это не оставляет его правительству "ни места за столом переговоров, ни возможности высказаться", даже несмотря на то, что саммит проходит на территории его провинции.

"Поэтому я взялся за перо и написал письмо представителям Европейского Союза, чтобы напомнить им, что соглашения, касающиеся Европы и Квебека, обязательно должны заключаться через правительство Квебека, тем более если саммит проводится на нашей территории. В письме также упоминается отказ предоставить нам слово как хозяевам, чтобы поприветствовать наших гостей", – написал Сен-Пьер Пламондон.

Он предложил европейским лидерам встретиться "в ближайшее время, в более благоприятном контексте". Вместо себя он отправит на саммит главного дипломата Квебека Паскаля Паради, чтобы тот "открыл каналы для дальнейших переговоров".

Премьер-министр Канады заявил в среду, что его аппарат предложил главе правительства Квебека честь приветствовать европейских лидеров в Монреале и место за столом председателя.

"Я надеюсь, что он передумает", – сказал Карни.

Сообщалось, что новое сепаратистское правительство Квебека рассматривает саммит ЕС-Канада как начало более масштабной дипломатической кампании, направленной на то, чтобы провинция участвовала в переговорах каждый раз, когда Оттава и Брюссель заключают соглашения, касающиеся её полномочий.

Напомним, в канадской провинции Квебек 5 октября прошли выборы, на которых победила Квебекская партия (Parti Québécois; PQ), известная своими сепаратистскими взглядами.

Подробнее об этом читайте в статье: Квебек под властью сепаратистов: может ли провинция выйти из состава Канады и при чём здесь Трамп.